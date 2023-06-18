Yemen'den Suudi Arabistan'a 7 yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak Fransız Basın Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Yemen'in ulusal hava yolu şirketi Yemenia Airways'a ait bir uçağın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandığını belirtti.

Söz konusu seferin 2016'dan bu yana Suudi Arabistan'a ilk ticari uçuş olduğunu kaydeden kaynak, uçağın hac farizasını yerine getirmek için yola çıkan 275 Yemenliyi taşıdığını kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, 2016'dan beri Yemen'deki uçuşlara kısıtlamalar getirmişti.