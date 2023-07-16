Yemen'de 6 ayda 26 bin kişi yerinden edildi

Arap medyasına göre, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen’de savaş sebebiyle yerinden edilen halkın durumu ile ilgili bir rapor yayınlandı.

Raporda, Yemen'de 1 Ocak – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 26 bin kişinin yerinden edildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

IOM raporunda, Ocak-Haziran dönemde sadece 110 ailenin eski yerleşim yerlerine döndüğü bildirildi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.