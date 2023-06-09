Suriye-Suudi Arabistan uçuşları yeniden başlıyor

Suriye'nin El Vatan gazetesinin haberine göre, Suriye Havacılık Genel İdaresi Başkanı Abdulhadi el-Mansur, Suudi Arabistan'ın Suriye ile uçuşları yeniden başlatmayı kabul ettiğini ve ilgili havayolu şirketlerinin hazırlıklar yaptığını söyledi.

Mansur ayrıca, Arap Birliği'ne bağlı Arap Sivil Havacılık Örgütü'nün Suriye'ye ilgili faaliyetlerin yeniden başlatılabileceğini bildirdiğini ve bu durumun Şam'a olan uçuşların hızlanmasına ve daha fazla havayolu şirketinin Suriye hava sahasını kullanmasının teşvik edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentine resmi bir ziyarette bulundu. Mikdad ziyareti sırasında, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi. Bu, 2011 yılından bu yana bir Suriye dışişleri bakanının Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

İki ülkenin dışişleri bakanları aynı gün ortak bir açıklama yayınlayarak, konsolosluk hizmetlerinin ve uçuşların yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.