Şam’da İran-Suriye görüşmesi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca siyasi süreç kapsamında Moskova ve Astana’da yapılan müzakereler ele alındı.

Suriye lideri Esad, Moskova’daki dörtlü görüşme ve Astana sürecinde iki ülke arasında koordinasyon sağlanmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci de, Suriye'nin Türkiye ile müzakerelerinde çeşitli konulara ilişkin bakış açısının doğruluğunu vurguladı.

Suriye'nin Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İranlı yetkili, “Suriye halkının direnişi ve teröre karşı gösterdiği fedakarlıklar olmasaydı bu yeni aşamaya gelinemezdi.” dedi.

İran hayeti Şam ziyareti kapsamında Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan ile de bir araya geldi.