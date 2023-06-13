Suudi Arabistan, Suriye ile ekonomik ilişkileri yeniden canlandırıyor

Suriye Ticaret Odaları Birliği Başkanı Muhammad Abulhuda Al-Laham ve beraberindeki heyet, başkent Riyad’da düzenlenen Çin-Arap İş Birliği Forumu 10. Girişimciler Konferansı sırasında Suudi Ticaret Odaları Birliği başkanı ile görüştü.
Görüşmede ikili ekonomik ilişkileri ile iş ve yatırım faaliyetlerinin yeniden başlatılması konusunda mutabık kalındı.
Ticaret, finans, altyapı tesisleri, enerji ve yeşil endüstri gibi gündem maddelerinin ele alındığı konferans bugün sona ediyor.
Arap-Çin İş Konferansı'nın ilk günü, 37.5 milyar Suudi riyali (9.9 milyar dolar) değerinde 30 yatırım anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi.
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