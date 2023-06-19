Afrika ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede iki ülke ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmelere değinerek, "İran, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini gündemine almıştır" dedi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinş memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahiyan, yakın gelecekte Burkina Faso'da yapılacak ortak komisyon toplantısını tüm ekonomik, ticari, bilimsel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri düzenlemek için iyi bir fırsat olarak nitelendirdi.

Burkina Faso Dışişleri Bakan Yardımcısı Issa Boro da ülkesinin Tahran'da büyükelçilik açma kararını açıklayarak, "Tarafların ilişkileri ve mühendislik kabiliyetlerini geliştirme ve ülkemizin ilerleme iradesi göz önünde bulundurularak, ilişkilerin her alanda derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli zemin sağlanmaktadır." dedi.