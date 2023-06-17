İran ile Suudi Arabistan dışişleri bakanları Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Bazı haber kaynaklarına göre Ferhan'ın ziyareti sırasında Suudi Arabistan'ın Tahran büyükelçiliğinin resmi açılış töreni yapılacak.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Emir Abdullahiyan ile Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.