Burkina Faso heyetinden Tahran'a ziyaret

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Tahran'da bulunan Burkina Faso Dışişleri Bakan Yardımcısı Issa Boro ile beraberindeki hetetle görüştü.

Bakıri Keni, Burkina Faso ile ilişkileri geliştirmenin İran'ın gündeminde olduğunu söyledi.

Bakıri, Burkina Faso'nun Tahran'da büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşılayarak, Kapsamlı İşbirliği Ortak Komisyonu'nu iki ülkeyi ilgilendiren konuları takip etmek için uygun bir mekanizma olarak değerlendirdi.

Burkina Faso Dışişleri Bakan Yardımcısı da görüşmede, ülkesinin İran'la diplomatik, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini vurguladı.