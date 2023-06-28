İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irak'la yapılan güvenlik anlaşmasını değerlendirdi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Al Ahed TV kanalına verdiği özel demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Al Sadık, Tahran-Bağdat ilişkileri hakkında, Irak ve İran'ın derin dini, tarihsel ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirterek, iki taraf arasındaki ilişkileri “ayrıcalıklı ve dostane” olarak nitelendirdi.

Bölücü terör örgütü sorunu

Kuzey Irak’ta konuşlu bölücü terör örgütlerine ilişkin Al Sadık, “Kara sınırları kontrol etmek ve bu teröristleri silahsızlandırmak için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bir komite oluşturduk.” dedi.

Al Sadık, “Bölücü terör örgütleri sorunu konusunda IKBY ile bir sonuca varılmadığı için Bağda’ta başvurduk. Sudani hükümeti talebimizi memnuniyetle karşıladı.” ifadesini kullandı.

Tahran-Bağdat güvenlik anlaşması

Tahran ile Bağdat arasında sağlanan güvenlik anlaşmasının detaylarını anlatan Al Sadık, şunları söyledi:

“Irak tarafıyla sınırların kontrolü için bir anlaşmaya vardık, ayrıca Sudan hükümeti ile suçluların iadesi ve mahkum takası konusunda anlaştık.

Irak ile sağlanan anlaşmada, bölücü terör örgütlerinin silahsızlandırılması ve askeri üslerden çıkarılması konusu yer alıyor.”

İran ve Irak arasındaki ticaret

Al Sadık, Irak ile İran arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 12 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İran'ın Irak'ın içişlerine karıştığı iddiası

İran’ın Irak büyükelçisi, Tahran'ın Irak’ın iç siyasetine karıştığı yönündeki iddiaları medya provokasyonu olarak değerlendirdi.