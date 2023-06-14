İran ile Irak arasında demiryolu görüşmesi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Basra valisi Esad el-İdani bir araya geldi.

Taraflar görüşmede Şelemçe-Basra demiryolu hattı projesi hakkında fikir alışverişinde bulunarak bu projenin önemini vurguladılar.

Irak Ulaştırma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran ile Basra ve Şelemçe kentleri arasında bir demiryolu hattının inşasına ilişkin bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamada ayrıca, İran ile Irak arasında sınır bölgelerinde 8 yıllık savaştan kalan mayınların temizlenmesi ve Arvand Nehri üzerinde köprünün inşa edilmesi konusunda mutabakata varıldığını belirtmişti.

Bu açıklamada İran ile demiryolu projesinin sadece yolcu taşımacılığı amaçlı olduğu vurgulanmıştı.