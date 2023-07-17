İran-Irak ilişkileri Bağdat'ta ele alındı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al- Sadık, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile bir araya geldi.

Bu görüşmede taraflar iki ulusun ve iki komşu ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgede güvenlik ve istikrara katkıda bulunacak şekilde ikili ilişkilerin güçlendirme yollarını ele aldılar.

Görüşmede ayrıca iki ülke tarafından sınır güvenliği alanında alınan tedbirler ele alındı ve taraflar terör ve her türlü kaçakçılıkla mücadele alanında işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yaptı.