İran’dan bölücü teröristlere yönelik operasyon

Kürdistan Eyaleti Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Seyyid Sadık Hüseyni, “Devrim Muhafızları’nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyon sonucu Servabad'daki Kosalan tepelerinin büyük bölümü teröristlerden temizlendi.” dedi.
Başarılı operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten General Hüseyni, “Terör unsurları tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar operasyon devam edecek.” ifadesini kullandı.
Servabad, Kürdistan eyaletinin yönetim merkezi Senendec kentine 90 km uzaklıkta yer alıyor.
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