İran ile Rusya arasında güvenlik görüşmesi

İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan çeşitli görüşmeler için gittiği Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile görüştü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’in İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan ile bir araya geldiği belirtildi.

Moskova'da yapılan Patruşev-Radan görüşmesinde Rusya ile İran arasındaki güvenlik işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Tuğgeneral Ahmad Rıza Radan, Moskova temasları kapsamında Rusya Ulusal Muhafızları başkanı Viktor Zolotov ile de görüştü.

Görüşme sırasında polis işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

