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12 Tem 2023 11:51

İşgal güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Siyonist Rejim güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Siyonist Rejim güçleri, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Eriha, Tulkerm, El Halil ve Nablus kentlerinde baskınlar düzenledi.

İşgalci güçler, Doğu Kudüs'te 2, Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'nda 3, Eriha ile Tulkerm'de 3'er, Nablus'ta 2, Ramallah, Kalkilya ve El Halil'de de birer Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen işgal güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

News Code 1910367

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