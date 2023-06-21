İşgalci güçlerin Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyonist Rejim güçlerinin 19 Haziran’da Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’e düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Sedil Nagnagiyye şehit oldu.

Böylece Cenin saldırısında işgalci güçlerce şehit olan Filistinlilerin sayısı ikisi çocuk, 7'ye çıktı.

Siyonist Rejimin, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 6 Filistinli şehit olmuş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 siyonist gücü de yaralanmıştı.

Siyonist Rejim'in, Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana şehit ettiği Filistinli sayısı 174’e yükseldi.