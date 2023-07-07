İran: Görüşmeleri yeniden başlatmaya hazırız

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani dün BM Güvenlik Konseyi toplantısında 2231 sayılı Karara ilişkin konuşma yaptı.

İrevani bu toplantının ve 2231 kararın Ukrayna krizi ile ilgisi olmadığını belirterek, "Ukrayna temsilcisinin bu toplantıya davet edilmesi, bazı ülkelerin siyasi amaçlarına hizmet eden Konsey başkanlığının görevinin kötüye kullanıldığını gösteriyor ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda yer alan ilkelere aykırıdır." dedi.

İran'ın, Ukrayna'nın asılsız iddialarını reddettiğini belirten İrevani, "İran, Ukrayna'daki çatışmaya karşı tarafsız tutumunu sürdürüyor. İranlı ve Ukraynalı uzmanların ön görüşmesinden sonra Ukrayna'dan gelecek iddia edilen delilleri sabırla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İrevani, "Bazı ülkelerin kasıtlı olarak uluslararası toplumun dikkatini nükleer anlaşmadan ve 2018'de yasadışı olarak bu anlaşamdan çekilen ABD'nin 2231 sayılı kararı sürekli ihlal etmesinden başka yöne çevirmeye çalıştığı olukça açıktır. Sonuç olarak, bu toplantıda Ukrayna'nın katılmasını tanımadığımızı ve Ukrayna temsilcisinin veya bazı üye devletlerin İran'a yönelik asılsız ve tekrarlanan iddialarını bu toplantıda ele alma niyetinde olmadığımızı kesin olarak beyan ederiz." ifadelerinde bulundu.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerine dikkati çeken İrevani, "Bu görüşmeler İran yüzünden değil, ABD ve üç Avrupa ülkesinin iç siyasi kaygıları da dahil olmak üzere siyasi irade eksikliği nedeniyle durduruldu. Diğer tarafların da hazır olması durumunda görüşmeleri yeniden başlatmaya hazırız." dedi.

2231 sayılı kararın bölgesel meselelerle ilgili olmadığını belirten İrevani, "İran, uluslararası hukuka tam saygı, iyi komşuluk, işbirliği ve diyaloğa dayalı olarak bölgedeki tüm ülkelerin aktif katılımıyla bölgede barış ve güvenliği korumaya kararlıdır." diye kaydetti.

İrevani, konuşmasına şöyle devam etti:

"Konsey'in bazı üyeleri tarafından bölgesel konuların gündeme getirilmesi, yalnızca dikkatleri bölgedeki yoğun askeri konuşlandırmadan ve son derece gelişmiş silahlarının bölgedeki bazı ülkelere nakledilmesinden başka yöne çevirmeyi ve Siyonist rejimin cinayetleri örtbas etmeyi amaçladığı açıktır."