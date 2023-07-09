Pakistan'dan İran'a taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir mesajda, Sistan-Belucistan eyaletindeki Zahidan kentinde bir polis merkezine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Pakistan tarafından yayınlanan bildiride, bu saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı ve yaralanlar için acil şifalar dilendi.

Bildiride ayrıca Pakistan'ın terörle mücadelede İran halkı ve hükümeti ile tam dayanışmada olduğu vurgulandı.

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki Zahidan kentinde dün sabah bir polis merkezine terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıda biri asker ve diğeri polis memuru olmak üzere iki kişi şehit oldu.