  1. İran
9 Tem 2023 14:35

Dışişleri Bakanlığı'ndan Zahidan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Zahidan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Sistan-Belucistan eyaletindeki Zahidan kentinde dün bir polis merkezine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter'den yaptığı paylaşımda,  Sistan-Belucistan eyaletindeki Zahidan kentinde bir polis merkezine düzenlenen ve iki güvenlik görevlisinin şehit olmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Kenani'nin paylaşımda, "İran'ın güven güvenlik düşmanları, bir kez daha ulusa hizmet edenleri ve güvenlik koruyucularını hedef aldı.

Zahidan'daki polis merkezine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Bu terör saldırısında şehit olanlar için Yüce Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyyoruz."

News Code 1910301

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