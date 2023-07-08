  1. Toplum
8 Tem 2023 09:02

Zahidan'da polis merkezine terör saldırısı

Zahidan'da polis merkezine terör saldırısı

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki Zahidan kentinde bu sabah bir polis merkezine terör saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran medyasına göre, Sistan-Belucistan eyaletindeki Zahidan kentinde bu sabah bir polis merkezine terör saldırısı düzenlendi.

Haberde, Büyük Musalla'nın güneyinde bulunan polis merkezinin birkaç silahlı kişi tarafından hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sırasında iki intihar bombacısının kendini patlattığı öğrenildi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan bir güvenlik yetkilisi, olayın detaylarını yakında açıklayacaklarını duyurdu.

'Olayda bir polis memuru şehit oldu'

Zahidan başsavcısı Mehdi Şemsabadi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zahidan'daki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru şehit oldu." dedi.

Mehdi Şemsabadi, silahlı çatışmanın devam ettiğini de sözlerine ekldedi.

News Code 1910270

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