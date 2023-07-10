IEA: İran’ın petrol üretimi Mayıs 2023'te arttı

Merkezi Paris'te olan Uluslararası Enerji Ajansı’nın son raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yılın beşinci ayındaki toplam üretimi günlük 28 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşti.

Nisan 2023'te OPEC'in toplam petrol üretimi bir önceki aya göre günde 380 bin varil azaldı.

İran ham petrolünün Mayıs 2023'teki günlük üretimi bir önceki aya göre 80 bin varil artarak 2,87 milyon varile ulaştı.

Rapora göre İran, bu dönemde OPEC üyeleri arasında petrol üretiminde en büyük artışı gerçekleştiren ülke oldu.

Nisan ayında İran ham petrolünün günlük üretimi bir önceki aya göre 60 bin varil artarak 2 milyon 750 bin varile ulaşmış. Mart ayında ise günlük olarak 2 milyon 690 bin varil petrol üretmişti.