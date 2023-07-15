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15 Tem 2023 17:24

Güney Kore Büyükelçisi'nden Hz. Masume (s.a) Türbesi'ne ziyaret

Güney Kore Büyükelçisi'nden Hz. Masume (s.a) Türbesi'ne ziyaret

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi Yun Kang Hyean'ın, İran'ın kutsal kenti Kum'da bulunan Hz. Fatıma-ı Masume (s.a) Türbesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi Yun Kang Hyean, İran'ın kutsal kenti Kum'da bulunan Hz. Fatıma-ı Masume (s.a) Türbesi'ni ziyaret etti.

Gezi sırasında Büyükelçi Hyean'a Kum kenti, kutsal türbenin tarihi, Hz. Masume'nin semavi kişiliği ve Hicaz'dan İran'a hicreti hakkında bilgi verildi.

Türbe yetkilisinin Güney Kore Büyükelçisi'ne İngilizce Kuran-ı Kerim hediye ettiği öğrenildi.

Asıl adı Fatıma binti Musa el- Kazım olan Hz. Fatıma-ı Masume (s.a), sekizinci imam olan Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kız kardeşidir.

News Code 1910415

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