Emir Abdullahiyan ile Lavrov telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan arasında bugün telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.
Rus merkezli TASS haber ajansına göre Lavrov-Emir Abdullahiyan görüşmesinde Tahran-Moskova ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
İkili ilişkilerdeki güncel konuların ele alındığı görümede, ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğine vurgu yapan taraflar, BM Şartı'nda yer alan uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılıklarını yeniden teyit etti.
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