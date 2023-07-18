İran'dan Ukrayna toprak bütünlüğü vurgusu

Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a geldi.

Busaidi Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.

İki bakan baş başa yaptığı görüşmenin ardınan basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, "Son 22 ayda İran ile Umman arasındaki ticaret hacmi iki buçuk kattan fazla arttı. Yakında, iki ülkenin ortak ekonomik komisyonu Tahran'da yapılacak" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına da tepki gösteren Emir Abdullahiyan" Maalesef bazı Avrupa ülkelerinde kutsal kitaplara yönelik saygısızlıklar devam ediyor. Terörü, şiddeti ve aşırıcılığı teşvik eden bu tür eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Tahran ve Maskat arasındaki ilişkilerin mükemmel, stratejik ve sağlam olduğunu söyleyen Bakan Emir Abdullahiyan" Son 6 Fars Körfezi ülkesine yaptığım ziyarette önerdiğimiz Bölgesel Diyalog ve İşbirliği Forumu memnuniyetle karşılandı" açıklamasını yaptı.

Emir Abdullahiyan, Rusya ve Fars Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları arasındaki 6. Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ortak bildirisine tepki göstererek,"İran'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda kimseye müsamaha göstermeyeceğiz. Dün diplomatik kanallardan Rus makamlarından açıklamalar aldık. Bu açıklamaları yeterli görmüyoruz. İran'ın toprak bütünlüğü konusunda Rusya'nın veya başka herhangi bir tarafın müdahalelerinin devam etmesini kabul etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan "Ukrayna dahil tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü vurguluyor, savaşın durdurulmasına ve tarafların siyasi çözüme odaklanmasını istiyoruz" dedi.