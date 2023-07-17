Tahran: İran'a ait 3 ada müzakere edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemedeki konuları değerlendirdi.

'İran'a ait 3 ada müzakere edilemez'

Fars Körfzi'ne kıyısı olan Arap ülkeleri ve Rusya tarafından Fars Körfezi'ndeki üç adaya ilişkin yapılan ortak açıklamaya tepki gösteren Kenani, İran'ın toprak bütünlüğü ile ülkenin 3 adaya olan egemenliğinin müzakere edilemez olduğunu vurguladı.

'İran, Rusya'ya protesto notası verdi'

Kenani, İran'ın bu konuda net bir tavır sergilediğini ve Rusya'ya protesto notası verildiğini belirterek, “BAE devleti veya Rusya dahil herhangi bir tarafın (3 ada konusuna) müdahale etmesini reddediyoruz.” dedi.

'Umman Dışişleri Bakanı İran'a geliyor'

Kenani, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi'nin İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD’nin bölgedeki varlığına eleştiri

ABD’nin bölgedeki askeri varlığını eleştiren Kenani, şunları kaydetti:

"ABD’nin bölgesel meseleler ve özellikle bölge güvenliği konusundaki rolü hiçbir zaman barışçıl ve yapıcı olmamıştır. ABD yönetiminin bölgeyle ilgili söylem ve eylemlerini kışkırtıcı olarak değerlendiriyoruz. İran, bölgenin güvenliğini etkileyen her türlü yasa dışı ve yapıcı olmayan eylemi titizlikle takip etmektedir.

ABD hükümetine bölgede her türlü provokatif, yapıcı olmayan ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Bölgenin güvenliği tüm Fars Körfezi ülkelerinin ortak sorunudur ve bölgesel güvenlik bölge ülkelerinin ortak işbirliğini gerektirmektedir.

Fars Körfezi'ne kıyısı olan diğer ülkelerden sorumluluklarını yerine getirmeleri ve herhangi bir kışkırtıcı eylemden kaçınması için Washington hükümetine gerekli uyarıları yapmaları beklenir."

Siyonist bakan Gallant’ın Azerbaycan ziyaretine tepki

Nasır Kenani, Siyonist bakan Yoav Gallant’ın Azerbaycan'ı ziyareti ile ilgili olarak, "Bu rejim, sahte doğası gereği kendi güvenliğini bölge ülkelerinde güvensizlik yaratmakta arıyor. İslam ülkelerinden İsrail'in istikrarsızlığı körüklemek için çıkarlarını korumaya çalıştığı gerçeğine dikkat etmelerini bekleriz." açıklamasını yaptı.

'Afganistan'ın güvenliğini önemsiyoruz'

Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) üyelerinin kuzey Afganistan'a taşınmasına ilişkin soruya Kenani, “Bu konuyu değerlendirmeyeceğim. Afganistan'ın güvenliği hem bu ülkenin halkı hem de komşuları için çok önemli bir konudur. Afganistan'ın güvenliğini önemsiyoruz." yanıtını verdi.