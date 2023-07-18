Emir Abdullahiyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi görüşmes sonrası ortak basın toplantısında yaptığı açıkalamada, Tahran'ı ziyaret etmekten memnun olduğunu dile getirerek, İranlı mevkidaşı Emir Abdullahiyan ile verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini arttırmak için farklı zamanlarda çeşitli görüşmeler yapıldığını belirten Busaidi, İran özel sektörünün Umman'daki varlığı açısından ciddi bir gelişmeye tanık olduklarını belirtti.

Ummanlı Bakan, toplantıda değerlendirilen diğer konuların yanı sıra tercihli ticaret konusunda bir anlaşmaya varılması olasılığını dile getirdi.

Barış ve güvenliği güçlendirmeye yönelik irade gösterdiklerini söyleyen Busaidi, güçlü bir siyasi iradenin varlığı durumunda her zaman uygun bir çözümün bulunabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Busaidi, ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını "doğal bir şey" şeklinde nitelendirerek, bu farklılıkları aşmanın tek yolunun ise tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı çözümlere ulaşmak amacıyla açık ve şeffaf diyalogdan geçtiğini ifade etti.