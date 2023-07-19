Çin: ABD diğer ülkelere yönelik siber saldırıları durdurmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin siber faaliyetlerle ilgili olarak Çin’e iftira atmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Mao Ning şunları söyledi:

"Çin, siber saldırıların mağdurudur, dolayısıyla her türlü siber saldırıya kesinlikle karşıyız. ABD, uzun zamandır farklı ülkelere ayırt etmeksizin büyük ölçekli siber saldırılar düzenliyor ve ABD Siber Komutanlığı geçen yıl diğer ülkelerin önemli altyapı tesislerini kendi siber saldırılarının meşru hedefleri olarak açıkça listeledi. Bu girişim kaygı vericidir."

Mao Ning, “Küresel bir meydan okuma olarak nitelendirilen siber güvenlik uluslararası toplumun iş birliğini gerektiriyor, bu nedenle ABD’nin asılsız suçlamalarda bulunmak veya siyasi amaçlar için başka ülkeleri karalamak yerine, diğer ülkelere yönelik siber saldırıları durdurması, uluslararası iş birliğini güçlendirmesi ve siber güvenliği etkili bir şekilde koruması gerektiğini savunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CRI Türkçe