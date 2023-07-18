İran'ın Çin'e petrol dışı ihracatı arttı

İran Gümrük Başkanı Muhammed Rızvaniferd, Tahran-Pekin ticaret ilişkileri ile ilgili bilgi verdi.

Rızvaniferd, "Son üç ayda Çin'e yapılan petrol dışı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,42 oranında arttı." dedi.

İran'ın en çok ihracat yaptığı 5 ülkenin Çin, Irak, Türkiye, BAE ve Hindistan olduğunu belirten Rızvaniferd, İran'ın ilk bahar sezonunda Çin'e 3,5 milyar, Irak'a 2,3 milyar, Türkiye'ye 1,7 milyar, BAE'ye 1,3 milyar ve Hindistan'a 489 milyon dolar ihracat yapıtığını söyledi.