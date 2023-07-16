İran'dan "Çin ile ticaret" açıkalamsı

İran-Çin Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı 4 yıl aradan sonra Pekin'in ev sahipliğinde düzenlendi.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamda toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Yakında İran ve Çin arasında ticaret ve yatırım alanlarında güzel gelişmelere tanık olacağız." dedi.

İran ile Çin tarımsal ticareti görüştü

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahpur Alayi Mukaddem, toplantı sırasında Çin Gmürük Başkanı Wang Lingjun ile Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede tarım alanında ikili ticaret masaya yatırıldı.