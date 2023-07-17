Cezayir Cumhurbaşkanı Çin'de

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, bugün Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’na ulaşarak beş gün sürecek Çin ziyaretine başladı.

Bu, Cezayir liderinin göreve geldikten sonra Çin'e yaptığı ilk ziyaret olacak.

Cezayir-Çin Dostluk Derneği Başkanı İsmail Debeche, Çin Medya Grubu’na verdiği röportajda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un Çin ziyaretinin iki ülke arasında dostluk ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Tebbun’un ziyareti sırasında Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile de görüşeceğini hatırlatan İsmail Debeche, iki ülke liderleri arasında önemli fikir birliklerinin sağlanmasıyla ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini beklediğini ifade etti.

Kaynak: CRI Türkçe