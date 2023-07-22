ABD: Pilotların F-16 eğitimi konusunda hızlı olacağız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda, Rusya-Ukrayna savaşı ve dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

F-16 eğitimi

Sullivan, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyacakları yetenekleri kazanmasına yardımcı olmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda mümkün olduğu kadar hızlı hareket edeceklerini belirten Sullivan, Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusunda müttefiklerle çalışma sürecinde olduklarını ve teknik meselelerin halledilmeye çalışıldığını bildirdi.

Sullivan, Ukraynalı pilotların eğitimine başlanacağı tarihi net olarak söyleyemeyeceğini ancak bunun aylar değil haftalar alacağı bilgisini verdi.

Karadan karaya atılan ATACMS füzeleriyle ilgili ise Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenSki'nin bu konuda görüştüklerini aktardı.

Sullivan, Ukrayna'ya ATACMS füzeleri verme kararının Başkan Biden'da olduğunu ifade etti.

Kaynak: Cumhuriyet