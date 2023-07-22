Ermenistan'dan Türkiye'ye "normalleşme" çağrısı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, salı günü Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ararat Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Aleksander Schallenberg'in Türkiye ve Ermenistan arasındaki görüşmelerin Viyana'da yapılabileceği önerisine karşı Mirzoyan, şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşıma bir kez daha Viyana'yı Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci için bir alan olarak önerdiği için teşekkür ediyorum. Sanırım temsilcilerimiz birkaç kez burada, Viyana'da bir araya gelerek normalleşme konusunu ele alma fırsatı buldular ve umarım bunu yapmaya devam edecekler."

Mirzoyan, Türkiye'deki seçim kampanyası ve seçimler nedeniyle iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde "duraklama" yaşadıklarını kaydetti.

İlişkilerin geliştirilebilmesi için her iki ülkenin de somut adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Mirzoyan, "Şimdi normalleşme görüşmelerine devam etme zamanı ve doğru yolda olduğumuzdan ve işlerin ilişkilerin nihai, kapsamlı ve bütüncül bir şekilde normalleşmesine, iki ülke arasındaki sınırın açılmasına ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına doğru ilerlediğinden emin olmak için her iki tarafça da uygulanabilecek çok somut adımlar var" dedi.

Mirzoyan, "Burada elbette öncelikle Ermenistan ve Türkiye arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşları için açılmasından bahsediyorum, aynı zamanda diplomatik pasaport sahibi Ermeni ve Türk vatandaşları için de sınırın açılmasından bahsediyorum ve görüşülmekte olan başka projeler de var" diye konuştu.

"Şu anda Türkiye ile planlanan başka bir görüşme yok mu" sorusuna Mirzoyan, "Üzerinde mutabık kalınan bir tarih yok" yanıtını verdi.

Kaynak: Cumhuriyet