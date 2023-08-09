Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istiyor

Yerel seçimlere 8 ay kala AK Parti’de “üç dönem kuralı” nedeniyle yeniden milletvekili olamayan pek çok ismin büyükşehir belediye başkanlıkları için “aday olmak istediği” konuşuluyor.

Ankara'ya talip çok

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in Ankara, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın İzmir’den “belediye başkan adayı olmak istediği” ileri sürülüyor.

AK Parti içinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyenler arasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gibi isimlerin de olduğuna işaret ediliyor.

AK Partı, İzmir’de kimi aday gösterecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde hedefinin, “CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olduğunu” açıklamıştı. AK Parti, “CHP’nin kalesi” olarak da bilinen İzmir için bu kez, “her kesimden oy alabilecek bir aday üzerinde çalıştığı” belirtilmişti. AK Parti’nin eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’i “aday göstermek istediği” de iddia edilmişti. Ancak AK Parti’de “üç dönem kuralı” nedeniyle yeniden milletvekili olamayan Dağ’ın da “İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak istediği” ileri sürülüyor.