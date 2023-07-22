İran: Afganistan ile su görüşmeleri devam ediyor

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Enerji Bakanı Ali Akber Mehrabiyan İran ve Afganistan arasındaki su sorunu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü geçen hafta Hirmend Nehri su hakkıyla ilgili "Afganistan tarfı iki ülke arasındaki anlaşmaya göre İran'ın tazminatını sağlamayı ve ödemeyi taahhüt ediyor. Maalesef takiplere rağmen İran'ın su hakkının sağlanamsı konusunda böyle bir şey görmüyoruz." demişti.

Afganistan ve İran arasında, 19. yüzyılın ortalarında başlayan Hilmend Su Yolu üzerindeki su sorunu 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuşmuştu. Anlaşmaya göre, Afganistan İran'a normal koşullarda saniyede 26 metreküp su vermeyi taahhüt etmişti. Bunun 22 metreküpü, "İran'ın Su Hakkı" olarak tanımlanırken, 4 metreküpü ise Afganistan'ın İran'a yönelik "İyi niyet göstergesi" olarak belirlenmişti.