İran- Azerbaycan ekonomik ilişkileri arttı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran ve Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısında yaptığı açıklamada, kuzey ve güney koridorundaki uluslararası transit hacminin yüzde 69 arttığını bildirdi.

Şahin Mustafayev, "2022 yılında İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmi yüzde 30 arttı, 2023'ün ilk beş ayında ise ticaret hacminde yüzde 9'luk büyüme gerçekleşti." dedi.

Mustafayev, ayrıca Azerbaycan'da 2 bin 425 İran şirketinin kayıtlı olduğunu ve bunların çoğunun faal durumda olduğunu belirtti.