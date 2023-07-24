İranlı komutandan ABD'nin Hürmüz Boğazı kararına tepki

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, "11. Velayet Sahası Fedaileri" adlı hava savunma tatbikatı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ek savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararıyla ilgili soruya Tümgeneral Musevi, ''ABD'liler yıllarca boş hayallerle bölgeye gelip gidiyorlar. Bize göre bölgesel güvenlik bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabilir.'' yanıtını verdi.

Tümgeneral Musevi, yabancı güçlerin varlığının, bölge halkı ve ülkelerine güvensizlik ve zarar vermekten başka bir sonucu olmayacağını vurguladı.