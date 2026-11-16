İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’e yönelik imalı bir paylaşımda bulundu.

Erakçi, “Elinde kılıç tutan adamlara yasalardan söz etmeyin” ifadesini kullanarak bu sözün, son seferi sayısal üstünlüğüne rağmen ağır bir yenilgiyle sonuçlanan Romalı bir komutana ait olduğunu belirtti.

Söz konusu komutanın savaş alanından kaçtıktan sonra başının kesilerek öldürüldüğünü aktaran Erakçi, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Ders çıkarın: Geçmişi hatırlayamayanlar, onu tekrarlamaya mahkûmdur.”