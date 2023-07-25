Katar ve ABD Dışişleri Bakanları İran'ı görüştü

Katar resmi haber ajansına (QNA) göre, Katar ve ABD dışişleri bakanları telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması, Ukrayna krizi başta olmak üzere Afganistan'daki durumlar ve Afgan halkına yardım imkanlarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Antony Blinken, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ''Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı korkunçtu.'' demişti.

Blinken, İran nükleer anlaşmasına karşılıklı dönmek için Avrupalı ortakları gibi çalıştıklarını ileri sürdü.