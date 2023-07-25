Yerli füze "Ebu Mehdi" Donanma'ya teslim edildi

Yerli seyir füzesi Ebu Mehdi, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri'nin katıldığı törenle ülke donanmasına teslim edildi.

1000 km menzile sahip Ebu Mehdi deniz seyir füzesi İran'ın ilk uzun menzilli deniz seyir füzesi olarak bilinmektedir.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, daha önce füzenin özelliği ile ilgili olarak, "Bu füzenin en önemli özelliği yüksek tahrip gücü ve uzun menzilli olmasıdır" demişti.