ABD'den 'İran' açıklaması

Katar merkezli El-Cezire televizyonuna konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, şu anda tutukluların serbest bırakılması için İran tarafıyla görüşmeler sürdüğünü açıkladı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması hakkında Kirby, ''2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda İran'la görüşme gündemimizde yer almıyor.'' dedi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran nükleer anlaşmasına karşılıklı dönmek için Avrupalı ortakları gibi çalıştıklarını ileri sürmüştü.

İran Nükleer Anlaşması nedir?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.