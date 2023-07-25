Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında "Karabağ" toplantısı

Konuya dair Bakanlıktan yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Moskova'nın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın üçlü ve ayrı ayrı ikili görüşmelerine ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Bakanların Karabağ çevresindeki gerginliği azaltmanın yollarının yanı sıra 2020, 2021, 2022'deki Rusya, Azerbaycan, Ermenistan liderlerinin imzaladığı bildirilerin hayata geçirilmesi sürecini görüşeceği ifade edildi.

Açıklamada, bakanların ayrıca bölgedeki ulaşım engellerinin kaldırılması, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların belirlenmesi, parlamenterler arasında diyaloğun başlatılması, halk ve uzmanlar arasında temasın sağlanması dâhil Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin diğer önemli yollarını ele alacağı bildirildi.

Kaynak: İLKHA