İran ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterleri bir araya geldi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra güvenlik işbirliği, terörizm ve renkli devrimlerle mücadele konusu ele alındı.

Johannesburg kentinde BRICS ülkelerinin ve 'BRICS'in Dostları' olan ülkelerin üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla dün bir toplantı yapıldı.

Ali Ekber Ahmediyan, toplantı sırasında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile de bir araya geldi.