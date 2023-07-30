Tahran'ın girişinde Kur'an Kapısı yapılacak

Tahran kentinin giriş noktalarının birinde başında Kur’an bulunan ve Dervaze Kur'an ismi ile bilinen bir kapı yapılacak.

Tahran kent Konseyi Başkanı Mehdi Çemran, projenin İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa karşı yapılacağını belirtti.

Kur'an Kapısı'nın diğer kapılardan olan farkı kapının başında Kur'an'ın bulunmasıdır.

Kur'an Kapısı daha önce Şiraz kentinde yapılmıştır. Dervaze Kur'an İran’ın Şiraz kentinde yer alan önemli ve tarihi bir mekandır.

Dilimizdeki karşılığı “Kuran Kapısı” olan yapı; muazzam bir aydınlatmaya sahip, ince işlenmiş İran motifleri ile altından geçen kişiye hayır getireceğine inanılan, eski bir mimaridir. Kapının üzerinde bulunan iki cilt tarihi Kuran, 1937 senesinde belediye tarafından Pars Müzesi’ne gönderilmiştir.