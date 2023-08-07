Maduro'dan Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa tepki

Al-Mayadeen TV kanalına göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bazı Avrupa ülkelerinde devam eden Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

Müslümanların kutsal kitabını yakma eylemlerine karşı Batılı ülkelerin sessiz kalmasını eleştiren Maduro, ‘’Avrupa ülkelerinin liderlerinin Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin derin sessizliğinden üzüntü duyuyorum.’’ dedi.

Maduro, ‘’Avrupa liderlerinin bu duruma karşı sessiz kaldığını görüyoruz. Bu eylemlere karşı sessiz kalıp suça ortak olanların tavrını da kınıyorum.’’ ifadesini kullandı.

Müslümanlara yönelik nefret içeren eylemlerin yayılmasını kınayan Maduro, Batılı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden aşırı sağcı ve ırkçı grupların eylemlerini de kınandığını söyledi.