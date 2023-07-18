Suriye’den İranlı turistlerle ilgili karar

Russia Today'in (RT) Arapça servisine göre, Suriye Merkez Bankası, ülkeyi ziyaret eden İran vatandaşları için kolaylık kararı aldı.

Merkez Bankası’nın yeni kararına göre İran Hac ve Umre Kurumu’nun aracılığıyla ülkeyi ziyaret İran vatandaşları otelde konaklama ücretini Suriye lirası ile ödeyebilecek.

Tahran ile Şam her sene 50 bin İran vatandaşının Suriye'deki kutsal mekanları ziyaret etmesi için anlaşmıştı.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu, son yılda Suriye'ye dini amaçlı giden ziyaretçi sayısının 7 bin kişi olduğunu bildirmişti.