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31 Tem 2023 08:39

Reisi'den Pakistan’a taziye mesajı

Reisi'den Pakistan’a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı ardından bu ülkenin Başbakanı Şahbaz Şerif’e gönderdiği mesajda Pakistan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan'da meydana gelen ve çok sayıda Pakistan vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı ardından bu ülkenin Başbakanı Şahbaz Şerif’e başsağlığı mesajı gönderdi.

Reisi’nin gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

“İran halkı adına komşu ve dost ülke Pakistan halkına başsağlığı dileyerek, bu zalimane terör eylemini kınıyorum. Bu tür insanlık dışı eylemlerin, bueylemlerin failleri ve liderleri için utançtan başka bir sonuç vermeyeceğine inanıyoruz.”

News Code 1910713

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