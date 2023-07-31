Emir Abdullahiyan’dan Pakistan’daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, Pakistan'da meydana gelen ve çok sayıda Pakistan vatandaşının ölmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakan Emir Abdullahiyan paylaşımında bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında ayrıca şu ifadeye yer verildi:

"Terörizm ve aşırıcılıkla etkin mücadele, iki ülkenin ortak kaygısıdır. Terörizm çağımızın uğursuz bir olgusudur. "

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletininin Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı düzenlendi.

Kongrenin düzenlendiği binanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, 40 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı.