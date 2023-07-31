Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pakistan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere yakın zamanda Pakistan'a gidecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konu ile ilgili "Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pakistanlı mevkidaşı Bilavel Butto Zerdari'nin daveti üzerine yakın zamanda Pakistan'a gidecek. Bakan Emir Abdullahiyan'ın ziyaret öncesi hazırlıkları yapılıyor. Bu ziyarette Pakistan tarafıyla siyasi, ekonomik ve ticari gibi konuları ele alınacak. Bu gezide Dışişleri Bakanı'na üst düzey ekonomi heyeti de eşlik edecek" dedi.