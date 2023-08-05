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5 Ağu 2023 16:42

İran'dan Gürcistan'a taziye mesajı

İran'dan Gürcistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Gürcistan’da yaşanan toprak kaymasından dolayı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gürcistan’ın Şovi kasabasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Gürcistan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Kenani, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Gürcistan’ın Racha bölgesinde bulunan dağlık tatil beldesi Şovi’de şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, afetin ardından en az 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

News Code 1910793

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