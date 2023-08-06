İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Goran Aleksiç ile dün Tahran'da bir araya geldi.

Bakan Emir Abdullahiyan İran-Sırbistan ilşkilerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirterek,''Sırbistan ile ilişkileri geliştirmek için hiçbir sınır tanımıyoruz.'' dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ise son bir yılda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hacminin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aleksiç ikinci tur siyasi istişarelerinin geçekleştirilmesi için Tahran'a gelmişti.