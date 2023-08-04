Ayetullah Sıddıki, gündemi değerlendirdi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Bazı Avrupa Ülkelerinde İslami değerlere yapılna saygısızlıklara da değinen Ayetullah Sıddıki, "Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Almanya'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıklar yapıldı. Son zamanlarda İsveç'te tekrarlanıyor ve bazı cahil batılı hükümetleri bu korkunç suçtan temize çıkarmak istiyor. İmam Humeyni’nin Şeytan Ayetleri yazarı Salman Rüşdi ile ilgili uyarısı sadece onun idam cezası için değildi. İmam Humeyni bu tür eylemlerinbir sömürgecilik akımı olduğunu ve Batı'daki hükümetlerin Kuran'ın yağmalamalarına engel olarak gördüklerini anlatmak istemiştir" dedi.